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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» потерял одного из лучших игроков

27 Октября 2023 • 11:21 Комментировать

Ведущий центрфорвард «Ньюкасла» Александр Исак выбыл на длительный отрезок из-за повреждения. Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Шведский голеадор получил повреждение по ходу недавнего матча групповой стадии Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1). В связи с травмой Александр был вынужден покинуть поле на 15-й минуте первого тайма. Возвращение Исака ожидается в конце следующего месяца.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги нападающий сыграл восемь поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Александр Исак
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