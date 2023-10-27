«Ньюкасл» потерял одного из лучших игроков

Ведущий центрфорвард «Ньюкасла» Александр Исак выбыл на длительный отрезок из-за повреждения. Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Шведский голеадор получил повреждение по ходу недавнего матча групповой стадии Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1). В связи с травмой Александр был вынужден покинуть поле на 15-й минуте первого тайма. Возвращение Исака ожидается в конце следующего месяца.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги нападающий сыграл восемь поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и одну результативную передачу.