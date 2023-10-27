Бывший защитник клубов РПЛ Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поддержал дисквалифицированных итальянских игроков Сандро Тонали и Николо Фаджоли.

Ранее стало известно о том, что полузащитник «Ньюкасла» дисквалифицирован на 10 месяцев из-за игры на ставках.

«Молодые пацаны, Тонали на виду и долго играет, но по сути он очень молод. Фаджоли то же самое. Тут можно только посочувствовать. Нельзя, я считаю, винить их. Не справились ребята, как по мне, так как это болезнь, и я надеюсь, что они пройдут курс реабилитации, восстановятся, вернутся в сборную Италии и будут радовать болельщиков. Надеюсь, их пример, послужит для всех остальных для молодых футболистов и не совсем молодых», — сказал Дьяков.