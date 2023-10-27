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Клопп: «Гравенберх – это топ-трансфер для «Ливерпуля»

27 Октября 2023 • 11:00 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
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29.10 17:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выступления полузащитника Райана Гравенберха. Вчера нидерландец забил свой дебютный гол за мерсисайдцев и помог своей команде разгромить «Тулузу» (5:1) на групповом этапе Лиги Европы.

«Гравенберх – это топ-трансфер для «Ливерпуля». Он отличный парень. Я очень рад за него, он хороший игрок. Его первое касание просто невероятно. Райану ещё есть куда расти. Он очень молод и ему предстоит ещё многому научиться», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Гравенберх перебрался в «Ливерпуль» минувшим летом из мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Райан Гравенберх ещё теги

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