Клопп: «Гравенберх – это топ-трансфер для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выступления полузащитника Райана Гравенберха. Вчера нидерландец забил свой дебютный гол за мерсисайдцев и помог своей команде разгромить «Тулузу» (5:1) на групповом этапе Лиги Европы.

«Гравенберх – это топ-трансфер для «Ливерпуля». Он отличный парень. Я очень рад за него, он хороший игрок. Его первое касание просто невероятно. Райану ещё есть куда расти. Он очень молод и ему предстоит ещё многому научиться», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Гравенберх перебрался в «Ливерпуль» минувшим летом из мюнхенской «Баварии».