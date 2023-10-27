Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити»

В европейской прессе все чаще появляются слухи о возможном уходе бельгийского плеймейкера Кевина де Брёйне из «Манчестер Сити».

Согласно сведениям DeadlineDayLive, у звездного полузащитника есть предложения о трудоустройстве в чемпионате Саудовской Аравии. Представители этой лиги готовы побороться за подписание 32-летнего игрока в следующем году. Срок действующего контракта Кевина с «горожанами» рассчитан до середины 2025 года.

В настоящий момент де Брёйне находится в лазарете из-за повреждения. Трансферная стоимость бельгийца оценивается в 70 миллионов евро.

«Манчестер Сити» может отказаться от де Брёйне - названа причина