«Ливерпуль» повторил клубный рекорд

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» на домашнем стадионе одолел французскую «Тулузу» со счетом 5:1. Таким образом, мерсисайдцы одержали седьмую победу в семи домашних матчах нового сезона.

Подопечные Юргена Клоппа повторили достижение 33-летней давности, когда им удалось выиграть семь стартовых игр сезона на «Энфилде».

После девяти туров чемпионата Англии «красные» набрали 20 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. Следующий поединок «Ливерпуль» проведет у себя дома против «Ноттингем Форест». Встреча пройдет 29 октября, начало – 16:00 мск.