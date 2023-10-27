Пельистри: «Манчестер - это «Юнайтед», вы не увидите ни футболок, ни флагов «Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри рассказал об атрибутике «Манчестер Сити» на улицах города.

«Манчестер – это исключительно «Юнайтед». Вы не увидите здесь ни футболок, ни флагов «Сити». Бывает, что мы с девушкой прогуливаемся по улицам и хотим найти хотя бы одно напоминание о «горожанах», - передает слова футболиста журналист Мартин Чакеро в своих социальных сетях.

В ближайший уик-энд состоится дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.