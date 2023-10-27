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Парти может покинуть «Арсенал» в январе, один из вариантов для игрок – топ-клуб Серии А

27 Октября 2023 • 10:10 Комментировать
Арсенал
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.12 X 10.00 2 23.00
Через 18 ч. 46 мин.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти в январское трансферное окно может распрощаться со своей командой. По информации от Tuttojuve, одним из вариантов для ганца является переход в туринский «Ювентус», который проявлял заинтересованность в опорнике ещё минувшим летом.

В этом сезоне Парти в составе «Арсенала» далеко не всегда появляется на поле с первых минут. Полузащитник недоволен количеством игровой практики, поэтому всерьёз задумывается о смене клубной прописки.

Ранее также сообщалось, что в возвращении Томаса заинтересован его бывший клуб – мадридский «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Томас Парти ещё теги

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