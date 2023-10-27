Парти может покинуть «Арсенал» в январе, один из вариантов для игрок – топ-клуб Серии А

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти в январское трансферное окно может распрощаться со своей командой. По информации от Tuttojuve, одним из вариантов для ганца является переход в туринский «Ювентус», который проявлял заинтересованность в опорнике ещё минувшим летом.

В этом сезоне Парти в составе «Арсенала» далеко не всегда появляется на поле с первых минут. Полузащитник недоволен количеством игровой практики, поэтому всерьёз задумывается о смене клубной прописки.

Ранее также сообщалось, что в возвращении Томаса заинтересован его бывший клуб – мадридский «Атлетико».