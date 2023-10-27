Мерсон: «Думаю, «Челси» без проблем обыграет Брентфорд»

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон поделился ожиданиями от домашнего матча «Челси» против «Брентфорда», который состоится завтра в 14:30 по московскому времени.

«Челси» комфортно превосходил «Арсенал» на своём поле. На протяжение 75 минут они были лучшей командой и доминировали над соперником. Я думаю, «Челси» без особых проблем обыграет «Брентфорд». Ставлю на счёт 2:0 в пользу «синих», – цитирует Мерсона журналист Саймон Филлипс.

Напомним, «Челси» сейчас находится на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. От зоны Лиги чемпионов команда Маурисио Почеттино отстаёт на 8 очков.