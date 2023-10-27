Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мерсон: «Думаю, «Челси» без проблем обыграет Брентфорд»

27 Октября 2023 • 09:59 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
1 1.68 X 4.05 2 5.10
Через 16 ч. 27 мин.

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон поделился ожиданиями от домашнего матча «Челси» против «Брентфорда», который состоится завтра в 14:30 по московскому времени.

«Челси» комфортно превосходил «Арсенал» на своём поле. На протяжение 75 минут они были лучшей командой и доминировали над соперником. Я думаю, «Челси» без особых проблем обыграет «Брентфорд». Ставлю на счёт 2:0 в пользу «синих», – цитирует Мерсона журналист Саймон Филлипс.

Напомним, «Челси» сейчас находится на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. От зоны Лиги чемпионов команда Маурисио Почеттино отстаёт на 8 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Пол Мерсон

Новости по матчу

17:39
​Почеттино недоволен игрой «Челси» 24 декабря
16:06
Почеттино — о матче с «Брентфордом»: «Будет сложно, они отлично себя показывают»
15:39
Нкунку близок к восстановлению - он ещё не играл за «Челси»
12:58
Челси — Брентфорд: прогноз и ставка на матч десятого тура АПЛ — 28 октября 2023
09:42
«Рома» может выкупить Лукаку у «Челси» в конце сезона за 40 миллионов евро
12:30
Санчо в январе может перебраться в другой топ-клуб АПЛ 2
11:39
Романо: «Слухи о переходе Гави в «Челси»? Я ничего об этом не знаю»
18:53
«Челси» - «Брентфорд»: прогноз и ставки БК Pinnacle
15:10
«Ливерпуль» заинтересован в Галлахере
15:44
Фердинанд — о Тьяго Силве: «Его пасы под давлением просто нереальны» 2
13:07
Палмер рассказал, как случайно попал бутылкой в Почеттино
10:22
«Реал» думает выкупить Кепу у «Челси»
22:25
Галлахер: «Челси» становится сильнее с каждым днём»
21:21
Кепа: «Я хочу остаться в «Реале», но сейчас рано об этом говорить»
16:10
«Челси» продолжает следить за Осимхеном
11:13
Почеттино: «Владельцы и болельщики убили бы меня, если бы я не выпустил Энцо и Кайседо в игре с «Арсеналом»
10:20
Галлахер: «У меня хорошие отношения с Почеттино, он понимает мою игру»
15:15
Мудрик – о голе в ворота «Арсенала»: «Тренер вратарей сказал мне внимательно следить за Райей» 1
10:11
Кукурелья: «Мы обозлены ничьёй с «Арсеналом», такое чувство, что мы проиграли» 1
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.10.23 в 22:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Тоттенхэм
0.00 0.00 0.00
Видео
28.10.23 в 14:30
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
1.74 4.00 4.90
Видео
28.10.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.18 7.60 21.00
Видео
28.10.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Бёрнли Бёрнли
2.24 3.55 3.35
Видео
28.10.23 в 19:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Ньюкасл
4.20 3.95 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за защитника сборной Португалии
21:37 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон проведёт 500-й матч во главе английских команд
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:28 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, в чём сильные и слабые стороны «Манчестер Юнайтед»
21:27 · Англия. Премьер-лига
​«Борнмут» потерял капитана на несколько недель
21:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» объявили стартовые составы на матч 10-го тура АПЛ
21:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о матче против «Ноттингем Форест»: «Надеюсь, Ориги будет в составе»
20:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Нам нужно догонять «Манчестер Сити»
20:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» — опасный соперник»
20:33 · Англия. Премьер-лига
ФИФА распространила дисквалификацию Тонали на всю планету
20:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о скандале с Гарначо
19:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Онана — выдающийся футболист» 2
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Локателли интересен клубу АПЛ
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» нашёл замену Тонали в Саудовской Аравии
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Кьеза может сменить «Ювентус» на клуб АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем