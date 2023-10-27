«Манчестер Сити» назвал цену Альвареса

Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может сменить чемпионат Англии на испанскую Ла Лигу, где интерес к нему проявляют мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

Боссы «горожан» знают об интересе к аргентинцу и готовы продать его за определенную сумму отступных. Чемпион АПЛ хочет выручить с трансфера Альвареса минимум 92 миллиона евро.

Хулиан играет за «Манчестер Сити», куда перешел из «Ривет Плейт». В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 15 поединках английского коллектива, отметившись семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.