«Рома» может выкупить Лукаку у «Челси» в конце сезона за 40 миллионов евро

Итальянская «Рома» в конце сезона может выкупить нападающего Ромелу Лукаку у лондонского «Челси» на постоянной основе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, оговорённая ранее сумма выкупа должна составить 40 миллионов евро, если «Рома» решит оставить бельгийца на постоянной основе.

Напомним, Лукаку ударно начал сезон в составе «джаллоросси». В 10 матчах за команду Жозе Моуринью во всех турнирах нападающий отметился 8 голами. Если Ромелу продолжит в том же духе, «Рома» наверняка выкупит его в конце сезона.

В следующем туре Серии А Лукаку предстоит сыграть на выезде против миланского «Интера», в составе которого ранее отыграл три сезона.