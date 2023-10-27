Дукуре договорился с «Эвертоном»

Полузащитник Абдулай Дукуре провел успешные переговоры с руководством «Эвертона» относительно пролонгации сотрудничества, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабицио Романо.

Новый трудовой договор хавбека с «ирисками» будет рассчитан до середины 2025 года с опцией пролонгации на один сезон. Действующий контракт между сторонами истекает следующим летом.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 30-летний футболист провел девять поединков, в которых забил три гола и получил одну желтую карточку. По итогам девяти туров «Эвертон» занимает 16-е место в таблице.