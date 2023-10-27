Эмилиано Мартинес: «Эмери входит в топ-5 лучших тренеров мира»

Вратарь бирмингемской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес поделился мнением о главном тренере команды Унаи Эмери.

«Эмери входит в топ-5 лучших тренеров мирового футбола. Под его руководством команда хочет добиться успеха в Лиге чемпионов или выиграть какой-то трофей», - передает слова аргентинца инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Испанский специалист занял пост главного тренера «Астон Виллы» в ноябре 2022 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги бирмингемский клуб набрал 19 баллов и занимает пятое место в таблице.

Напомним, что в России Унаи отметился работой в «Спартаке».