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Эмилиано Мартинес: «Эмери входит в топ-5 лучших тренеров мира»

27 Октября 2023 • 09:06 Комментировать

Вратарь бирмингемской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес поделился мнением о главном тренере команды Унаи Эмери.

«Эмери входит в топ-5 лучших тренеров мирового футбола. Под его руководством команда хочет добиться успеха в Лиге чемпионов или выиграть какой-то трофей», - передает слова аргентинца инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Испанский специалист занял пост главного тренера «Астон Виллы» в ноябре 2022 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги бирмингемский клуб набрал 19 баллов и занимает пятое место в таблице.

Напомним, что в России Унаи отметился работой в «Спартаке».

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Эмилиано Мартинес Астон Вилла ещё теги
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