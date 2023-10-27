«Реал» и «Барселона» нацелились на звёздного бразильского форварда

Каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» сразятся за нападающего из АПЛ. По информации Tribal Football, в поле зрения испанских топ-клубов попал форвард сборной Бразилии и лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус.

Оба гранда следят за выступлениями южноамериканца в нынешнем сезоне и могут в обозримом будущем начать переговоры с «канонирами».

Габриэль связан контрактными обязательствами с «Арсеналом» до лета 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Жезус провел семь поединков, в которых забил лишь один гол.

Президент «Реала» Перес не хочет ехать на матч с «Барселоной» - известна причина