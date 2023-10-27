Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» и «Барселона» нацелились на звёздного бразильского форварда

27 Октября 2023 • 08:40 Комментировать

Каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» сразятся за нападающего из АПЛ. По информации Tribal Football, в поле зрения испанских топ-клубов попал форвард сборной Бразилии и лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус.

Оба гранда следят за выступлениями южноамериканца в нынешнем сезоне и могут в обозримом будущем начать переговоры с «канонирами».

Габриэль связан контрактными обязательствами с «Арсеналом» до лета 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Жезус провел семь поединков, в которых забил лишь один гол.

Президент «Реала» Перес не хочет ехать на матч с «Барселоной» - известна причина

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Арсенал Лондон Габриэль Жезус трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20 мин
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
0
0.00 0.00 0.00
Видео
28.10.23 в 14:30
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
1.74 4.00 4.90
Видео
28.10.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.18 7.60 21.00
Видео
28.10.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Бёрнли Бёрнли
2.24 3.55 3.35
Видео
28.10.23 в 19:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Ньюкасл
4.20 3.95 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
22:16 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Очень рад, что могу играть больше, чем в прошлом сезоне»
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за защитника сборной Португалии
21:37 · Англия. Премьер-лига
Ходжсон проведёт 500-й матч во главе английских команд
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:28 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, в чём сильные и слабые стороны «Манчестер Юнайтед»
21:27 · Англия. Премьер-лига
​«Борнмут» потерял капитана на несколько недель
21:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» объявили стартовые составы на матч 10-го тура АПЛ
21:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о матче против «Ноттингем Форест»: «Надеюсь, Ориги будет в составе»
20:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Нам нужно догонять «Манчестер Сити»
20:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» — опасный соперник»
20:33 · Англия. Премьер-лига
ФИФА распространила дисквалификацию Тонали на всю планету
20:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о скандале с Гарначо
19:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Онана — выдающийся футболист» 2
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Локателли интересен клубу АПЛ
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» нашёл замену Тонали в Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем