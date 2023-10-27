Клопп раскритиковал главного тренера сборной Франции Дешама

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике главного тренера сборной Франции Дидье Дешама за вызов в национальную команду защитника Ибраима Конате.

«В матче с «Тулузой» Конате не сыграл, хотя мне в нем все нравится. У этого футболиста было несколько травм, но Дешам заставил его играть два полных матчах. Из-за этого нам пришлось дать ему отдых. Обращаюсь к Дешаму - именно так нужно давать отдыхать игрокам, а не на несколько минут», - передает слова немецкого тренера Footmercato.

В сезоне-2023/2024 Конате провел девять матчей за «красных», в которых не отметился голевыми действиями.