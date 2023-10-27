«Ньюкасл» составил список кандидатов на замену Тонали

«Ньюкасл» выбрал сразу нескольких футболистов, которые могут заменить итальянского полузащитника Сандро Тонали, которого дисквалифицировали на длительный срок из-за увлечения ставками на спорт.

Как стало известно The Athletic, в шорт-лист «сорок» попали следующие игроки: Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Скотт Мактоминай («Манчестер Юнайтед»), Жоау Палинья («Фулхэм»), Амаду Онана («Эвертон»). Кого-то из них клуб подпишет на замену итальянцу.

Тонали пополнил ряды английского клуба минувшим летом. За его трансфер «Ньюкасл» заплатил «Милану» 64 миллиона евро. Стороны подписали контракт до 2028 года.