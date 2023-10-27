Фердинанд: «Магуайр проявил характер»

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о защитнике «красных дьяволов» Гарри Магуайре.

«Гарри пришлось проявить характер. Он раньше никогда не оказывался в подобной ситуации, поэтому должен был отреагировать правильным образом. Он набрал хорошую форму и будет продолжать в подобном ключе. Тренер знает, что может на него рассчитывать. Сейчас Магуайр действительно хорош», - передает слова Рио Manchester Evening News.

В текущем сезоне Магуайр поучаствовал в шести поединках за манкунианцев, забил один мяч и сделал один ассист.