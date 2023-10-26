​Эмилиано Мартинес: «Покину «Астон Виллу» только после победы в чемпионате или Лиге чемпионов»

Аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес в прошлом году стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной, и теперь у него зарождаются еще большие амбиции. Он подтвердил журналистам, что «Астон Вилла», его нынешний клуб, способен выиграть большой турнир - чемпионат Англии или Лигу чемпионов.

- Еще в первых своих интервью я говорил о том, что уверен в способности «Астон Виллы» выиграть чемпионат Англии или Лигу чемпионов. Придерживаюсь этого мнения и сейчас. Я уйду из «Астон Виллы» только после победы в АПЛ или Лиге чемпионов, - цитирует слова Мартинеса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Стоит заметить, что в истории «Астон Виллы» есть победа в Кубке чемпионов - в 1982 году команда обыграла в финале «Баварию».