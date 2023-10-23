​«Арсенал» сохраняет интерес к бразильцу из «Астон Виллы»

«Арсенал» по-прежнему заинтересован в услугах полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. Об этом на своих страницах рассказывает 90min. Отмечается, что лондонский клуб ищет возможности для усиления состава команды в зимнее трансферное окно и изучает разные возможности.

Дуглас Луис выступает за «Астон Виллу» с июля 2019 года. С тех пор бразилец провёл за бирмингемский клуб 165 официальных матчей. В них Луис записал на свой счёт 18 голов и 14 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Дугласа Луиса в 55 миллионов евро.