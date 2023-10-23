​Тен Хаг: «Уверен, что Хёйлунн будет много забивать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сказал несколько слов о форварде Расмусе Хёйлунне.

«Хёйлунн пропустил предсезонную подготовку и первые четыре игры. Но я думаю, что с того момента, как он пришёл, он очень многое дал команде. У него будет больше времени и возможности для того, чтобы забивать больше. Уверен, что он будет много забивать, как и Маркус Рэшфорд», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Во вторник вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч против «Копенгагена» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Не пропустите текстовую трансляцию.