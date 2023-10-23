​Ремсдейл вернулся к тренировкам «Арсенала»

На выходных «Арсенал» проводил матч Премьер-лиги против «Челси» (ничья 2:2). Голкипер «канониров» Аарон Ремсдейл отсутствовал в заявке команды – тренеры предоставили футболисту несколько выходных из-за рождения сына.

В понедельник Ремсдейл вернулся к тренировкам, о чём рассказывает портал Goal. Таким образом, голкипер должен быть в заявке «Арсенала» во вторник в матче Лиги чемпионов против «Севильи».

Стоит сказать, что в последнее время Аарон Ремсдейл в «Арсенале» проигрывает конкуренцию Давиду Райе.

Матч Лиги чемпионов между «Севильей» и «Арсеналом» стартует 24 октября в 22:00 по московскому времени.