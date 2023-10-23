Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис находится на радарах сразу нескольких европейских грандов. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, подписать канадского футболиста в январе планируют не только «Реал» и «Манчестер Сити», но и «ПСЖ».

Альфонсо Дэвису 22 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 70 миллионов евро.

За «Баварию» Дэвис провёл 165 официальных матчей. В них канадский футболист записал на свой счёт восемь голов и 28 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Бавария» проведёт 24 октября – против «Галатасарая» в Лиге чемпионов.