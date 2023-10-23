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«Челси» продолжает следить за Осимхеном

23 Октября 2023 • 16:10 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
28.10 14:30

Лондонский «Челси» продолжает мониторить ситуацию вокруг нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» пристально следят за ситуацией вокруг нигерийского форварда.

Напомним, у Осимхена в данный момент конфликт с руководством «Наполи». Нигериец отказался продлевать свой контракт, хотя в одно время был близок к этому. Следующим летом у Осимхена будет оставаться год по соглашению с «Наполи».

Ранее президент «партенопеи» Аурелио де Лаурентис не исключил продажу Виктора следующим летом. Нигериец также интересен «Ливерпулю» и мадридскому «Реалу».

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Челси Наполи Виктор Осимхен
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