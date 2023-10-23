​Тухель сравнил АПЛ с Бундеслигой

Рулевой «Баварии» Томас Тухель сравнил немецкую Бундеслигу с Премьер-лигой Англии, где он работал ранее.

«Премьер-лига более крепкая, и она требует от игроков даже большего, чем Бундеслига. Это, конечно, моё впечатление. Ментально, физически и психологически там всё на более высоком уровне. Однако это не обязательно является преимуществом для английских команд, потому что играть в АПЛ очень напряжённо, а затем им нужно играть в еврокубках. Поэтому команды расширяются – составы становятся больше», - сказал Тухель пресс-службе УЕФА.

Ближайший матч «Бавария» проведёт 24 октября – против «Галатасарая» в Лиге чемпионов.