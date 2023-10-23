Тен Хаг: «Игра с «Копенгагеном» будет особенной для Хёйлунна»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил, что матч с «Копенгагеном» в групповом этапе Лиги чемпионов будет особенным для нападающего Расмуса Хёйлунна. Напомним, датчанин выступал за столичную команду два сезона, пока не перебрался в австрийский «Штурм».

«Игра с «Копенгагеном» будет особенной для Хёйлунна. Он вырос в этом клубе и будет сильно мотивирован. Очень важно, чтобы он контролировал эмоции», – заявил тен Хаг на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, Хёйлунн свои единственные голы за «Манчестер Юнайтед» забил именно в Лиге чемпионов. В двух турах группового этапа молодой датчанин отметился тремя голами.