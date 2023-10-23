​Салах выиграл награду за выступления в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выиграл приз лучшему игроку Премьер-лиги от Ассоциации профессиональных футболистов. Египтянин победил в голосовании болельщиков.

В сентябре Салах провёл в чемпионате Англии четыре матча. В них египтянин записал на свой счёт два гола и два голевых паса на партнёров.

Всего в сезоне 2023/2024 Мохамед Салах провёл 11 матчей, которых забил восемь голов и оформил четыре ассиста.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Юргена Клоппа проведёт 26 октября – против «Тулузы» в Лиге Европы.