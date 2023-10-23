Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Слухи о переходе Осимхена в «Ливерпуль» не соответствуют действительности»

23 Октября 2023 • 14:15 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
29.10 17:00

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо опроверг слухи о возможном трансфере нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в «Ливерпуль».

«Осимхен продолжает раздумывать над своим будущим, но в данный момент я могу сказать, что слухи о переходе Осимхена в «Ливерпуль» не соответствуют действительности. Естественно, «Ливерпуль», как и другие топ-клубы, пристально наблюдает за одним из лучших нападающих Европы», – цитирует Романо Caught Offside.

Напомним, у Осимхена испортились отношения с руководством «Наполи», из-за чего футболист передумал продлевать свой контракт, который истекает летом 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи Виктор Осимхен Фабрицио Романо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.10.23 в 22:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Фулхэм Фулхэм
1.58 4.60 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
14:15 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Слухи о переходе Осимхена в «Ливерпуль» не соответствуют действительности»
14:11 · Англия. Премьер-лига
​Хавбек «Манчестер Юнайтед» может стать одноклубником Захаряна
13:59 · Англия. Премьер-лига
​Канчельскис посетит могилу Бобби Чарльтона
13:38 · Англия. Премьер-лига
​Каземиро пожалел о переходе в «Манчестер Юнайтед» слухи
12:38 · Англия. Премьер-лига
Ортега: «Я амбициозен и хочу много играть»
12:33 · Англия. Премьер-лига
Кроос и Рюдигер хотят, чтобы «Реал» подписал Хаверца слухи
12:25 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» готов уволить Ираолу
12:23 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс – первый игрок сезона АПЛ, оформивший пять голов и пять ассистов
12:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить экс-игрока «Реала»
12:21 · Англия. Премьер-лига
Гринвуду нравится жизнь в Испании, игрок хочет перебраться в «Хетафе» на постоянной основе
11:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ожидания от Холанна высоки, но он хорошо справляется»
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов выкупить Кепу за 10 миллионов евро 1
11:13 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Владельцы и болельщики убили бы меня, если бы я не выпустил Энцо и Кайседо в игре с «Арсеналом»
10:37 · Англия. Премьер-лига
Звёздный партнёр Роналду - самый подешевевший игрок 2023 года
10:20 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «У меня хорошие отношения с Почеттино, он понимает мою игру»
Все новости
Рекомендуем