Романо: «Слухи о переходе Осимхена в «Ливерпуль» не соответствуют действительности»

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо опроверг слухи о возможном трансфере нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в «Ливерпуль».

«Осимхен продолжает раздумывать над своим будущим, но в данный момент я могу сказать, что слухи о переходе Осимхена в «Ливерпуль» не соответствуют действительности. Естественно, «Ливерпуль», как и другие топ-клубы, пристально наблюдает за одним из лучших нападающих Европы», – цитирует Романо Caught Offside.

Напомним, у Осимхена испортились отношения с руководством «Наполи», из-за чего футболист передумал продлевать свой контракт, который истекает летом 2025 года.