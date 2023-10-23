​Хавбек «Манчестер Юнайтед» может стать одноклубником Захаряна

«Реал Сосьедад» строит планы на трансферную зиму. Испанский клуб внимательно следит за полузащитником Донни ван де Беком из «Манчестер Юнайтед», о чём на своих страницах рассказывает TodoFichajes. По данным источника, стоимость трансфера ван де Бека может составить 15 миллионов евро, и «Сосьедад» может позволить себе заплатить такие деньги.

Донни ван де Бек хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой, чтобы иметь возможность отправиться на чемпионат Европы со сборной Нидерландов. Сейчас на «Олд Траффорд» 26-летний полузащитник почти не получает игрового времени. В сезоне 2023/2024 ван де Бек поучаствовал только в двух матчах.

Как известно, за «Реал Сосьедад» выступает россиянин Арсен Захарян.