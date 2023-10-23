​Канчельскис посетит могилу Бобби Чарльтона

В субботу не стало легенды «Манчестер Юнайтед» сэра Бобби Чарльтона. Известный в прошлом английский футболист умер в 86 лет.

Андрей Канчельскис, бывший игрок «Манчестер Юнайтед», сообщил, что вряд ли посетит церемонию прощания с Чарльтоном, ведь ему нужно быть с командой (сейчас он работает в «Тоболе»). При этом Канчельскис планирует посетить могилу легенды «красных дьяволов».

«В любом случае я ноябре буду там. Когда поеду на один из матчей, обязательно зайду на кладбище», - цитирует Канчельскиса ТАСС.

Стоит сказать, что в 1966 году Бобби Чарльтон выигрывал «Золотой мяч».