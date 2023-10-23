Летом прошлого года «Манчестер Юнайтед» провернул трансфер Каземиро. Как сообщает на своих страницах El Nacional, в клубе ожидали от бразильского полузащитника большего. Сам Каземиро со своей стороны пожалел о решении покинуть «Реал» и переехать на «Олд Траффорд». Бразилец недоволен нестабильностью «красных дьяволов» и неспособностью команды решать большие задачи.

Каземиро 31 год. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 40 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 Каземиро провёл 11 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.