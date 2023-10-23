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Ортега: «Я амбициозен и хочу много играть»

23 Октября 2023 • 12:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
29.10 18:30

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега дал понять, что хотел бы регулярно выходить на поле с первых минут. Во вчерашнем матче Английской премьер-лиги с «Брайтоном» немец вышел в основе «горожан» и помог команде Хосепа Гвардиолы одержать победу 2:1.

«Я амбициозен и хочу много играть. Я всегда жду своего шанса. Эдерсон играет очень хорошо, он отлично начал сезон. Я стараюсь продолжать толкать его вперёд каждый день на тренировках. Думаю, что заслужил выйти в стартовом составе в матче с «Брайтоном», – заявил Ортега в беседе с журналистом Саймоном Байковски.

Напомним, летом Ортегу хотела приобрести мюнхенская «Бавария», но «Манчестер Сити» не отпустил игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Штефан Ортега
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