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Кроос и Рюдигер хотят, чтобы «Реал» подписал Хаверца слухи

23 Октября 2023 • 12:33 Комментировать

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц может сменить команду в зимнее трансферное окно. Об этом информирует портал Todofichajes.

Новым местом работы немецкого игрока может стать мадридский «Реал». Согласно сведениям источника, Тони Кроос и Антонио Рюдигер выступают инициаторами приглашения соотечественника на «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» могут арендовать игрока у «канониров» до конца сезона-2023/2024.

Напомним, что Кай перебрался в «Арсенал» из «Челси» в летнее трансферное окно. За него руководство «канониров» заплатило «пенсионерам» 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Тони Кроос Антонио Рюдигер Кай Хаверц трансферы футбола - зима 2024
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