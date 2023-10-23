Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц может сменить команду в зимнее трансферное окно. Об этом информирует портал Todofichajes.

Новым местом работы немецкого игрока может стать мадридский «Реал». Согласно сведениям источника, Тони Кроос и Антонио Рюдигер выступают инициаторами приглашения соотечественника на «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» могут арендовать игрока у «канониров» до конца сезона-2023/2024.

Напомним, что Кай перебрался в «Арсенал» из «Челси» в летнее трансферное окно. За него руководство «канониров» заплатило «пенсионерам» 75 миллионов евро.