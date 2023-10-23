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«Борнмут» готов уволить Ираолу

23 Октября 2023 • 12:25 Комментировать
Борнмут
...
Бёрнли
28.10 17:00

Английский «Борнмут» готов уволить своего главного тренера Андони Ираолу, который был назначен на свой пост перед стартом сезона. По информации от Mail Sport, руководство «вишенок» хочет расстаться со своим наставником из-за неудовлетворительных результатов.

Причиной возможного увольнения являются неудачные выступления «Борнмута» в чемпионате. Команда в данный момент располагается на предпоследнем месте в Английской премьер-лиге. «Борнмут» – один из двух клубов АПЛ, который в этом сезоне не одержал ещё ни одной победы. «Вишенки» в девяти турах потерпели шесть поражений и трижды сыграли вничью.

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Андони Ираола Борнмут
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