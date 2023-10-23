Уоткинс – первый игрок сезона АПЛ, оформивший пять голов и пять ассистов

Звезда атаки «Астон Виллы» Олли Уоткинс после прошедшего тура АПЛ стал первым игроком сезона-2023/24, который достиг отметки в как минимум пять забитых голов и пять голевых передач. Он стал первым игроком текущего сезона с таким достижением.

Напомним, что Уоткинс поучаствовал в разгроме «Вест Хэма» вчерашним воскресным вечером. «Вилланы» разгромили дома «Вест Хэм» - 4:1, Уоткинс оформил свой гол на 74-й минуте.

«Астон Вилла» после победы занимает чистое пятое место в турнирной таблицы АПЛ с 19 баллами.

Ранее сообщалось, что Уоткинс уже этой зимой может усилить участника Лиги чемпионов УЕФА.