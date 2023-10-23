«Манчестер Юнайтед» хочет купить экс-игрока «Реала»

Японский полузащитник Такефуса Кубо может покинуть «Реал Сосьедад» и продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

В услугах 22-летнего экс-игрока мадридского «Реала» заинтересован «Манчестер Юнайтед». Потенциальный трансфер Такефусы оценивается в 50 миллионов евро. Его трудовое соглашение с нынешним работодателем истекает летом 2027 года.

Ранее в прессе гуляла информация, что «Реал» может воспользоваться правом обратного выкупа японца.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Кубо принял участие в девяти матчах, записав на свой счет пять голов и два ассиста.