Гринвуду нравится жизнь в Испании, игрок хочет перебраться в «Хетафе» на постоянной основе

Нападающий «Хетафе» Мэйсон Гринвуд хорошо обустроился в Испании. По информации от британского издания The Sun, футболисту нравится жизнь в новой стране. В будущем Гринвуд хотел бы оформить свой трансфер в «Хетафе» на постоянной основе.

Напомним, Гринвуд в данный момент всё ещё принадлежит «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы хотели бы расстаться с Мэйсоном на постоянной основе следующим летом, но пока неизвестно, потянет ли «Хетафе» постоянный трансфер.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Гринвуд провёл шесть матчей, где отметился одним забитым голом и результативной передачей.