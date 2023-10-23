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Гвардиола: «Ожидания от Холанна высоки, но он хорошо справляется»

23 Октября 2023 • 11:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
29.10 18:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выступления нападающего Эрлинга Холанна в нынешнем сезоне. Напомним, сейчас на счету норвежца 9 голов и одна результативная передача в 9 матчах Английской премьер-лиги.

«Ожидания от Холанна высоки, но он хорошо справляется. Он знает, что мог бы забить в этом отрезке сезона больше, чем в прошлом», – цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в прошлом розыгрыше Английской премьер-лиги Холанн забил 36 голов и установил рекорд чемпионата по количеству забитых мячей за один сезон. Норвежец стал лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов в своём дебютном сезоне за «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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