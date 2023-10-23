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Человек-легенда: Не стало сэра Бобби Чарльтона

23 Октября 2023 • 12:30 Комментировать

В субботу пришло грустное известие. Скончался сэр Бобби Чарльтон, который совсем недавно отпраздновал 86-й день рождения. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прощается с легендой английского футбола.

Легенда дотелевизионной эпохи

Сейчас каждый из нас может в любой момент посмотреть абсолютно любой матч. Карьеры современных футболистов целиком и полностью проходят под объективом телекамер, что лишает возможности создавать какие-то легенды. Никто не сможет рассказать какую-то историю, ведь всё можно проверить.

Чарльтон – игрок той эпохи, когда футбол ещё не транслировался так широко. Поэтому нет смысла говорить о его футбольных качествах, которые никто не видел и не может проверить. Да и очевидцев его игры не так много осталось.

Однако Чарльтон – легенда, и это бесспорно. Это подтверждается титулами. Он был в составе сборной Англии, которая выиграла первый и пока единственный в своей истории чемпионат мира. Чарльтон помог «Манчестер Юнайтед» выиграть дебютный Кубок чемпионов.

Выживший в авиакатастрофе

Ореол легендарности Чарльтону, конечно, придала авиакатастрофа 1958 года, в которой погибли многие «малыши Басби». Та команда была сильнейшей в Англии и стремилась взять первый для клуба Кубок чемпионов. Семеро футболистов погибли сразу, а Дункан Эдвардс скончался через две недели от полученных травм.

Сэр Бобби выжил. Он стал лидером новой команды Мэтта Басби, который тоже уцелел в авиакатастрофе. Когда в 1968-м «МЮ» всё же стали сильнейшей командой Европы, Чарльтон не праздновал с командой на поле этот успех, а ушёл в раздевалку в слезах, вспоминая своих погибших партнёров. Во всяком случае так говорят.

Рекорды

Чарльтон за свою карьеру установил множество рекордов и стал первым англичанином, которому покорились различные достижения.

Ему принадлежал рекорд по количеству матчей за сборную, который позже был побит. Чарльтон пока единственный игрок национальной команды, который участвовал в четырёх чемпионатах мира.

«Манчестер Юнайтед» первой из английских команд праздновал победу в Кубке чемпионов. Чарльтон же стал первым английским капитаном, который поднял над головой кубок. Ему также принадлежали рекорды по количеству матчей и голов за «МЮ», которые побили Райан Гиггз и Уэйн Руни соответственно.

В конце концов Чарльтон получил рыцарский титул, что происходит не так часто с футболистами.

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Посол «МЮ»

На самом деле в последние годы Чарльтон был больше известен как посол «МЮ», как его лицо. Легенду часто видели на трибунах «Олд Траффорд», пока ему позволяло здоровье. Он был живым напоминанием нынешней команде, чего от неё ждут в плане результатов.

При этом Чарльтон не был замечен в том, чем часто грешат легенды. Огульной критики от него не было. Чарльтон как истинный джентльмен вёл себя подчёркнуто сдержанно, защищая клуб уже в роли хранителя традиций.

Уход таких людей всегда делает великие клубы «сиротами». Когда легенды на трибунах, рядом, это всегда придаёт уверенность, что тяжёлые времена пройдут. «МЮ» лишился без преувеличения частички души.

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Бобби Чарльтон
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