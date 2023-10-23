«Реал» готов выкупить Кепу за 10 миллионов евро

«Реал» готов выкупить вратаря Кепу Аррисабалагу у «Челси». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, мадридский клуб готов заплатить за игрока сборной Испании 10 миллионов евро. Отметим, что в настоящий момент Кепа выступает за «сливочных» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Реал» не собирается выкупать вратаря.

Напомним, 29-летний голкипер перешёл в «Реал» минувшим летом. В составе «сливочных» футболист успел провести 10 матчей, в которых пропустил восемь мячей и в пяти встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает Кепу в 18 миллионов евро.