Почеттино: «Владельцы и болельщики убили бы меня, если бы я не выпустил Энцо и Кайседо в игре с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что в матче с «Арсеналом» не мог не выпустить в основе полузащитников Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса.

«Это безумие, когда твои игроки возвращаются из Южной Америки в Лондон в среду, а потом играют в субботу. Энцо и Мойсес были уставшими. Тем не менее, если бы я не выпустил Фернандеса и Кайседо в матче с «Арсеналом», болельщики и владельцы убили бы меня», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» выложил за Кайседо и Фернандеса в общей сложности 237 миллионов евро. Мойсес является футболистом сборной Эквадора, а Энцо защищает цвета сборной Аргентины.