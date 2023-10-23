Звёздный партнёр Роналду - самый подешевевший игрок 2023 года

Журналисты газеты Marca, основываясь на данных портала Transfermarkt, назвали самых подешевевших игроков в 2023 году.

Первое место в данном рейтинге занял сенегальский нападающий Садио Мане, который в летнее трансферное окно перешел из мюнхенской «Баварии» в саудовский «Аль-Наср». Его рыночный ценник снизился с 60 до 25 миллионов евро.

На второй позиции расположился атакующий вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо. Трансферная стоимость игрока «красных дьяволов» уменьшилась с 60 до 32 миллионов.

Топ-3 самых подешевевших футболистов замыкает защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья. Его ценник сполз с 55 до 28 миллионов.