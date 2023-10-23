Галлахер: «У меня хорошие отношения с Почеттино, он понимает мою игру»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер рассказал о своих отношениях с главным тренером Маурисио Почеттино. Напомним, англичанин в этом сезоне является незаменимым игроком основы своей команды.

«Я просто хочу продолжать работать и помогать «Челси» подниматься в турнирной таблице. У меня хорошие отношения с Почеттино. Он понимает мою игру и что я могу дать команде. В данный момент всё отлично работает», – цитирует Галлахера журналист Саймон Филлипс.

Галлахер проводит уже свой второй сезон за взрослую команду «Челси». Ранее футболист играл в аренде за такие команды, как «Чарльтон», «Суонси», «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас».