Доку: «Я наслаждаюсь каждым днём в «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку дал понять, что рад находиться в команде Хосепа Гвардиолы. Напомним, бельгийский футболист перебрался к «горожанам» минувшим летом из французского «Ренна».

«Я наслаждаюсь каждым днём в «Манчестер Сити». Каждый раз, когда я просыпаюсь утром, я чувствую себя счастливым, ведь мне предстоит потренироваться в составе такой большой команды. Моя мечта осуществилась», – заявил Доку на пресс-конференции.

Доку в этом сезоне провёл 6 матчей в Английской премьер-лиге. В этих поединках 21-летний бельгиец записал на свой актив гол и результативную передачу.