Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Доку: «Я наслаждаюсь каждым днём в «Манчестер Сити»

23 Октября 2023 • 10:07 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
29.10 18:30

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку дал понять, что рад находиться в команде Хосепа Гвардиолы. Напомним, бельгийский футболист перебрался к «горожанам» минувшим летом из французского «Ренна».

«Я наслаждаюсь каждым днём в «Манчестер Сити». Каждый раз, когда я просыпаюсь утром, я чувствую себя счастливым, ведь мне предстоит потренироваться в составе такой большой команды. Моя мечта осуществилась», – заявил Доку на пресс-конференции.

Доку в этом сезоне провёл 6 матчей в Английской премьер-лиге. В этих поединках 21-летний бельгиец записал на свой актив гол и результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жереми Доку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.10.23 в 22:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Фулхэм Фулхэм
1.58 4.60 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
10:37 · Англия. Премьер-лига
Звёздный партнёр Роналду - самый подешевевший игрок 2023 года
10:20 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «У меня хорошие отношения с Почеттино, он понимает мою игру»
10:07 · Англия. Премьер-лига
Доку: «Я наслаждаюсь каждым днём в «Манчестер Сити»
09:18 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил гол Мудрика «Арсеналу» 1
08:58 · Англия. Премьер-лига
Гуллит поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Хёйлунне
08:28 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Шахтёра»: «Благодаря Мудрику «Челси» может вернуться в гонку за титулами»
08:17 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл оценил прогресс Мудрика 1
07:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить бразильского полузащитника
07:39 · Англия. Премьер-лига
Назван клуб, который хочет подписать 39-летнего Тьяго Силву
22 Октября
23:00 · Англия. Премьер-лига
Райс забил самый дальний гол «Арсенала» в АПЛ за 17 лет 2
21:10 · Англия. Премьер-лига
​Уорд-Праус: «Плохой день для нас» 1
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» устроила разгром «Вест Хэму» 1
19:44 · Англия. Премьер-лига
Западные ценности: Фанаты «Манчестер Сити» порадовались смерти Бобби Чарльтона 8
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино получил полный контроль над трансферами «Челси»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Мудрик – о голе в ворота «Арсенала»: «Тренер вратарей сказал мне внимательно следить за Райей» 1
Все новости
Рекомендуем