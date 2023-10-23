Артета оценил гол Мудрика «Арсеналу»

Испанский футбольный специалист Микель Артета, занимающий пост главного тренера «Арсенала», прокомментировал гол полузащитника «Челси» Михаила Мудрика в недавнем лондонском дерби.

«Удар Мудрика был осознанным? Мне так не показалось, но я не буду спорить. Если это действительно осознанный удар – отдаю ему должное», - цитирует тренера Metro.

Напомним, что матч между «Челси» и «Арсеналом» состоялся в минувший уик-энд и завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Пенсионеры» выигрывали 2:0, однако во втором тайме «канониры» смогли восстановить равновесие и завоевать одно очко.