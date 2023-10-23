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Артета оценил гол Мудрика «Арсеналу»

23 Октября 2023 • 09:18 Комментировать (1)

Испанский футбольный специалист Микель Артета, занимающий пост главного тренера «Арсенала», прокомментировал гол полузащитника «Челси» Михаила Мудрика в недавнем лондонском дерби.

«Удар Мудрика был осознанным? Мне так не показалось, но я не буду спорить. Если это действительно осознанный удар – отдаю ему должное», - цитирует тренера Metro.

Напомним, что матч между «Челси» и «Арсеналом» состоялся в минувший уик-энд и завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Пенсионеры» выигрывали 2:0, однако во втором тайме «канониры» смогли восстановить равновесие и завоевать одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Микель Артета Михаил Мудрик
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LMI
23 Октября 2023 в 10:39
Почему Арсенал так ОТВРАТИТЕЛЬНО играл? Вот на что нужно ответить, а не на гол Мудрика
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