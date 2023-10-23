Гуллит поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Хёйлунне

Экс-футболист сборной Нидерландов Рууд Гуллит поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Расмусе Хёйлунне.

«Я считаю, что форвард должен забивать. Если он забивает голы, то обретает в себе уверенность. Тогда остальные игроки команды ищут его. Сейчас же футболисты «МЮ» не так часто ищут Расмуса на поле. Нападающие зачастую эгоисты, им нужны голы. Если форвард счастлив в команде, то это сильно влияет на других игроков», - цитирует Рууда портал Goal.com.

Напомним, что Хёйлунн перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» минувшим летом. Его трансфер обошелся манкунианцам с 75 миллионов евро.