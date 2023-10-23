Экс-игрок «Шахтёра»: «Благодаря Мудрику «Челси» может вернуться в гонку за титулами»

Экс-футболист «Шахтёра» Вячеслав Шевчук высказался об игре соотечественника Михаила Мудрика за лондонский «Челси» в нынешнем сезоне.

«Сколько забьёт Мудрик за сезон и чего добьётся «Челси»? Почеттино только пришёл. Очень большая конкуренция в АПЛ. Благодаря Мудрику «Челси» может вернуться в гонку за титулы», - передает слова Шевчука «Украинский футбол».

В последнем матче «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» расписал мировую с «Арсеналом» со счетом 2:2. Один из мячей в составе «пенсионеров» забил украинский вингер Мудрик. По итогам девяти туров «Челси» занимает лишь десятое место в таблице.