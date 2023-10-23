Гари Невилл оценил прогресс Мудрика

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а в настоящий момент футбольный эксперт Гари Невилл высказался об игре украинца Михаила Мудрика в последних матчах лондонского «Челси».

«Мудрику нужно было время. Впереди у него еще долгий путь. Однако дерби с «Арсеналом» - это ступенька в правильном направлении для него», - передает слова эксперта Vince.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 22-летний полузащитник провел восемь матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

Мудрик перешел в «Челси» в зимнее трансферное окно из «Шахтёра». Полузащитник подписал с «синими» долгосрочный контракт.