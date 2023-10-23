Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» хочет купить бразильского полузащитника

23 Октября 2023 • 07:52 Комментировать

22-летний бразильский полузащитник Андре, права на которого принадлежат «Флуминенсе», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортует Fichajes.

По сведениям источника, в услугах талантливого хавбека заинтересован лондонский «Арсенал». Боссы вице-чемпиона Англии планируют подписать футболиста в январское трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии Андре провел 19 поединков без результативных действий. При этом полузащитник получил девять желтых карточек и один раз был удален с поля.

По итогам девяти туров текущего сезона Английской премьер-лиги «Арсенал» с 21 очком занимает второе место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Флуминенсе Арсенал Лондон Андре трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.10.23 в 22:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Фулхэм Фулхэм
1.58 4.60 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
08:28 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Шахтёра»: «Благодаря Мудрику «Челси» может вернуться в гонку за титулами»
08:17 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл оценил прогресс Мудрика
07:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить бразильского полузащитника
07:39 · Англия. Премьер-лига
Назван клуб, который хочет подписать 39-летнего Тьяго Силву
22 Октября
23:00 · Англия. Премьер-лига
Райс забил самый дальний гол «Арсенала» в АПЛ за 17 лет 1
21:10 · Англия. Премьер-лига
​Уорд-Праус: «Плохой день для нас» 1
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» устроила разгром «Вест Хэму» 1
19:44 · Англия. Премьер-лига
Западные ценности: Фанаты «Манчестер Сити» порадовались смерти Бобби Чарльтона 5
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино получил полный контроль над трансферами «Челси»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Мудрик – о голе в ворота «Арсенала»: «Тренер вратарей сказал мне внимательно следить за Райей» 1
14:52 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» провалил первый тайм
14:43 · Англия. Премьер-лига
Филлипс настроен уйти из «Манчестер Сити»
14:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ни одна команда в мире не способна доминировать 90 минут против «Брайтона»
13:31 · Англия. Премьер-лига
Алиссон: «Надеюсь, Салах побьёт все возможные рекорды в составе «Ливерпуля»
13:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о Доку: «Это только начало его длительного пребывания в «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем