«Арсенал» хочет купить бразильского полузащитника

22-летний бразильский полузащитник Андре, права на которого принадлежат «Флуминенсе», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортует Fichajes.

По сведениям источника, в услугах талантливого хавбека заинтересован лондонский «Арсенал». Боссы вице-чемпиона Англии планируют подписать футболиста в январское трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии Андре провел 19 поединков без результативных действий. При этом полузащитник получил девять желтых карточек и один раз был удален с поля.

По итогам девяти туров текущего сезона Английской премьер-лиги «Арсенал» с 21 очком занимает второе место.