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«Манчестер Сити» может отказаться от де Брёйне - названа причина

23 Октября 2023 • 07:45 Комментировать (2)

Звездный бельгийский полузащитник Кевин де Брёйне может покинуть «Манчестер Сити», об этом стало известно журналистам Football Insider.

Как информирует источник, руководство «горожан» может отказаться от нового трудового соглашения с 32-летним футболистом. Причина этого – частые травмы опытного игрока в последнее время.

Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Кевин провел всего один мяч. В настоящий момент бельгиец находится в лазарете из-за повреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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Комментарии (2)
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ингерман
23 Октября 2023 в 08:25
ай рассуждая с деалектическай откровенностью мона сказать коротко - логична.. хе..
Манчестерский Иппатий
23 Октября 2023 в 08:17
Поматросил и бросил? Ну что еще можно ожидать от голубого Манчестера?
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