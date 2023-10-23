«Манчестер Сити» может отказаться от де Брёйне - названа причина

Звездный бельгийский полузащитник Кевин де Брёйне может покинуть «Манчестер Сити», об этом стало известно журналистам Football Insider.

Как информирует источник, руководство «горожан» может отказаться от нового трудового соглашения с 32-летним футболистом. Причина этого – частые травмы опытного игрока в последнее время.

Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Кевин провел всего один мяч. В настоящий момент бельгиец находится в лазарете из-за повреждения.

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