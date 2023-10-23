Назван клуб, который хочет подписать 39-летнего Тьяго Силву

Опытный центральный защитник Тьяго Силва, выступающий в Английской премьер-лиге за лондонский «Челси», может продолжить карьеру на родине. По информации журналистов Fichajes, в подписании 39-летнего южноамериканца заинтересован «Флуминенсе».

Бразильский клуб настроен подписать Силву по завершении сезона, когда защитник станет свободным агентом. Трудовое соглашение Тьяго с «пенсионерами» истекает в конце июня.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги защитник принял участие в девяти поединках. В этих матчах Силва получил две желтые карточки, не отметившись голевыми действиями.