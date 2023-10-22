Райс забил самый дальний гол «Арсенала» в АПЛ за 17 лет

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс субботним вечером забил в ворота географических соседей из «Челси» - 2:2. Как сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги, удар Райса стал самым дальним голом «канониров» аж с сезона-2006/07.

Напомним, что на 78-й минуте из-за обреза Санчеса мяч точно попал на ногу Деклану, который прицельным выстрелом сократил отставание «Арсенала» от «Челси» - 1:2. Ближе к концу игры ещё один гол «канониров» оформил Леандро Троссар, в итоге – боевая ничья – 2:2.

Это второй гол Райса в сезоне в составе «Арсенала», ранее он забил победный гол в ворота «МЮ» в начале сентября.