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Райс забил самый дальний гол «Арсенала» в АПЛ за 17 лет

22 Октября 2023 • 23:00 Комментировать (1)
Арсенал
...
Шеффилд Юнайтед
28.10 17:00

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс субботним вечером забил в ворота географических соседей из «Челси» - 2:2. Как сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги, удар Райса стал самым дальним голом «канониров» аж с сезона-2006/07.

Напомним, что на 78-й минуте из-за обреза Санчеса мяч точно попал на ногу Деклану, который прицельным выстрелом сократил отставание «Арсенала» от «Челси» - 1:2. Ближе к концу игры ещё один гол «канониров» оформил Леандро Троссар, в итоге – боевая ничья – 2:2.

Это второй гол Райса в сезоне в составе «Арсенала», ранее он забил победный гол в ворота «МЮ» в начале сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Деклан Райс
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
22 Октября 2023 в 23:13
А что расстояние-то не написать. с какого он забил?
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